سهير رمزي تعتذر عن تكريم الكاثوليكي للسينما لظروف صحية

اعتذرت الفنانة سهير رمزي عن حضور مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتسلم تكريمها وذلك لظروف صحية.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وكانت قد عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، عدّة اجتماعات خلال الفترة السابقة لبحث الترتيبات النهائية لفاعليات حفل افتتاح المهرجان في دورته الحادية والسبعين، وكذلك الفقرة الفنية وإدارة الندوات الفنية لأقدم مهرجان سينمائي بمصر والوطن العربي والشرق الأوسط.

واختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا الأولى لتُهدِي للمكرمين وجمهور المهرجان فقرة موسيقية بحفل افتتاح يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، والذي ستقوم بتقديمه على المسرح الإعلامية لميس سلامة، هذا ويواكب حفل الافتتاح أيضاً إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بعد تجديدها تجديداً شاملاً. كما سيشهد حفل الافتتاح توزيع الجوائز للمكرمين بهذه الدورة، حيث سيتم منح الجوائز التالية:

جائزة الريادة السينمائية لكل من:

* الفنان القدير/ د. يحيى الفخراني

* الفنان القدير/ محمود حميدة

* الفنانة القديرة/ سهير رمزي

* الفنانة القديرة/ هناء الشوربجي

جائزة فريد المزاوي

* للمخرجة القديرة/ إنعام محمد علي

جائزة الأب يوسف مظلوم

* للفنان القدير/ سامي مغاوري

جائزة المركز الخاصة

* للفنان والمطرب القدير/ مدحت صالح

جائزة الإبداع الفني لكل من:

*الكاتب والمؤلف القدير/ مدحت العدل

* الموسيقار القدير/ هشام نزيه

*الناقد الفني القدير/ نادر عدلي

*مدير التصوير المتميّز/ أيمن أبو المكارم

جائزة التميّز الإعلامي:

*الإعلامي القدير/ محمود سعد

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2022 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:

*الفنانة القديرة/ نيللي كريم عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي:

*الفنان القدير/ أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"

جائزة المركز التشجيعية:

*الفنانة المتميّزة/ تارا عماد

جدير بالذكر أن اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً جميعهم من إنتاج عام 2022، والأفلام هي:

* "ليلة قمر14" للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي (السبكي فيلم للإنتاج الفني).

* "11:11" للمخرج كريم أبو زيد ، إنتاج أيمن نجيب (Silver Green Film Production).

* "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي (شركة جراچ).

* "كاملة" للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس (هوليوود فيلم) وچون إكرام ساويرس.

* "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة Codex.

كما تشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة د. غادة جُبارة، مدير التصوير د. سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

جدير بالذكر أن الدورة الحادية والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما ستقام خلال الفترة من من 5 إلى 12 مايو 2023.