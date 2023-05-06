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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القهوة بالملح .. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

تعد القهوة بالنسبة للكثير أحد سبل السعادة اليومية التي اعتادوا عليها بشكل يومي وكون استهلاكها يتم بشكل غير طبيعي فتعد ثاني سلعة يتم الإتجار بها على مستوى العالم بعد النفط، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5000 مليار كوب من القهوة يتم شربها في العالم كل سنة.

 

وتبقى القهوة علامة فارقة في تاريخ العديد من سكان الأرض اذ تمثل أكثر المشروبات التي تتمتع بوجود عشاق لها ولرائحتها ومدمنين لتناولها بشكل يومي، لذا فإن أي أفكار جديدة حول إعداد فنجان القهوة تُشعر محبوها بالتوتر والبعد عن كل ما هو جديد.

والمعتاد أن الغالبية تفضل القهوة المحلية بالسكر أو تناولها مع الحلوى أيا كان نوعها لكن «الاختراق» المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يقترح إضافة رشة صغيرةمن الملح،  بدلا من  ملعقة من السكر،إلى كوب الشراب الصباحي. ويبدو أن هذهالحيلة تزيل بعض المرارة وتبرز النكهات

 الأخرى 

التي قد تضيع لولا ذلك. وإذا كانت الفكرة تبدو غريبة بالنسبة لك، فتأكد أنها ليست كذلك كما تعتقد.

 حتى أن هناك أساسا علميا لهذا النوع من القهوة المعروف منذ عقود: كلوريد الصوديوم فعال للغاية في قمع المرارة في القهوة وجميع أنواع الطعام

وعزا العلماء قدرة كلوريد الصوديوم - ملح الطعام العادي - على قمع المرارة إلى شعبية الملح كمكون للطبخ في جميع أنحاءالعالم، عبر تاريخ البشرية. ومن خلال سحق الشعور بالمرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى، مثل الحلاوة، بالظهور والتألق حقا.

القهوة والخطوبة

فى الماضى، وتحديداً فى تركيا، كان العريس يذهب لرؤية العروس وفقا للأصول بناء على ترشيح أحد أصدقائه أو أقاربه له، فى حين تسارع العروس لتحضير القهوة، وإذا نال العريس إعجاب العروس، تقوم بتقديم قهوة بها سكر، كما تحضر بجانبها بعض الحلوى وكأنها توضح له رسالة: «أنا وعائلتى نريدك»، وإذا لم ينل العريس إعجاب العروس تضع له الملح بدلاً من السكر، ليدرك أن العروس لا تريده، وبالتالى يتراجع عن طلب العروس، بحسب تقرير نشره موقع «ياماك» التركى على الإنترنت.

يشار إلى أن وتتربع 5 دول على عرش إنتاج القهوة بالرغم من أن تاريخ القهوة ذاته لم يذكر أي من هذه الدول ظهرت فيه شجرة البن الا أنها الان تستحوذ على الإنتاج الأكبر في العالم من البن وعلى رأس هذه الدول تأتي البرازيل التي تصدرت القائمة وتنتج نحو 3.165 مليون طن تليها فيتنام في المركز الثاني بإنتاج يصل إلى 1.770 مليون طن، ثم كولمبيا التي يقدر إنتاجها بنحو 840 ألف طن، ثم إندونيسيا التي تنتج نحو 654.12 ألف طن، وأخيراً هندراوس التي يقدر إنتاجها بنحو 462 ألف طن سنوياً.

 

القهوة السعادة القهوة والخطوبة

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