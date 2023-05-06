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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع شخص يدير شبكة لتوزيع الإنترنت أعلي سطح عقار بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

باشرت النيابة العامة التحقيق مع الشخص المتهم بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بدار السلام بالقاهرة .

وكان رجال أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط شخص لقيامه بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بدار السلام بالقاهرة ، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بإدارة وتشغيل شبكة إنترنت هوائية "بدون ترخيص" بأعلى سطح العقار محل سكنه بقصد توزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 7 "راوتر" إنترنت – 9 جهاز سويتش – 3 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإرسال الإشارة – 2 جهاز "نانو إستيشن" لإرسال وإستقبال الإنترنت – 2 جهاز "سيلفر" كبير الحجم لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 جهاز سويتش توزيع) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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