أخبار الفن.. هبة طوجي تعود بألبوم بعد سنين.. دويتو تامر عاشور وأصالة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة أبرزها..

تامر عاشور يتألق وسط حضور الآلاف في حفل جدة .. فيديو



أحيا النجم تامر عاشور، حفلا غنائيا ضخما في جدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

استغرق تحضيره 3 سنوات.. هبة طوجي تعود بألبومها الجديد بعد سنين

طرحت المطربة اللبنانية هبة طوجي ألبومها الغنائي الجديد "بعد سنين"، على مختلف المنصات الرقمية، ويضم في جعبته 13 أغنية وثلاثة كليبات مصورة.





مطربون أوقفهم مصطفى كامل عن الغناء.. تغريم مؤدي المهرجانات مسلم.. ويجز يخضع للتحقيق



أصدر نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قرارات بإيقاف عدد من المطربين خلال فترة توليه منصب النقيب العام، وكان أخر هؤلاء مطرب المهرجانات مسلم.

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

خرج الفنان حسن شاكوش، عن صمته للرد على ما أثير من أنباء خلال الساعات الماضية حول اتهامه بطرد زوجته، وسرقتها.

خاصمت الشوارع.. دويتو بين أصالة ورامي صبري

طلبت أصالة من المطرب رامي صبري ان يصعد الي المسرح ويقدم معها دويتو وغنوا خاصمت الشوارع.