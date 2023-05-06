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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حرف تقليدية مهددة بالإنقراض" بقصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

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عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "حرف تقليدية مهددة بالإنقراض"  تحدث سيد صدقي عن مفهوم الحرف التقليدية وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها من الإنقراض، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "تشرب شاي".

قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الواقعية السحرية" تناول خلالها عمرو عبد الصبور مدخل إلى الواقعية السحرية وأشكالها، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تأثير المسرح على الفرد" تحدث المخرج المسرحي محمود النجار عن تعريف المسرح موضحا تأثيره على الفرد و المجتمع.

نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "العمال ملحمة نضال وكفاح" أوضحت أسماء مناع أن العمل هو مصدر الرزق وجميع الأديان تحث على العمل وهو طريق التقدم، وفى سياق متصل أعد القصر عرض كورال أطفال بمناسبة" عيد العمال "بقيادة المدرب حجاج أحمد، ونفذ زكريا بدري ورشة فنون تشكيلية بمناسبة "عيد العمال"، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة فنون تشكيلية نفذتها حجاجية خيري مع رواد المكتبة.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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