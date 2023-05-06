قال سامي العروسي نجم الأهلي السابق إن فريق الترجي التونسي في أسوأ أحواله قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

نجم الترجي السابق: الفريق في أسوأ حالاته قبل مواجهة الأهلي

وقال سامي العروسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الترجي في أسوأ أحواله قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال، وهذا مؤشر خطر بالنسبة للفريق التونسي"

واختتم: "غياب الجمهور زاد من الأمر سوءا، والفريق معنوياته ليست الأفضل، ومستوى الأهلي يتحسن من لقاء إلى لقاء بعكس الترجي الذي يمر بفترة صعبة"

وتقام مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 12 مايو في تمام الـ 10 مساءً بتوقيت مصر.