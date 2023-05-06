عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الترجي السابق: الفريق في أسوأ حالاته قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

قال سامي العروسي نجم الأهلي السابق إن فريق الترجي التونسي في أسوأ أحواله قبل مواجهة  الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

نجم الترجي السابق: الفريق في أسوأ حالاته قبل مواجهة الأهلي

 

وقال سامي العروسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الترجي في أسوأ أحواله قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال، وهذا مؤشر خطر بالنسبة للفريق التونسي"

واختتم: "غياب الجمهور زاد من الأمر سوءا، والفريق معنوياته ليست الأفضل، ومستوى الأهلي يتحسن من لقاء إلى لقاء بعكس الترجي الذي يمر بفترة صعبة"

وتقام مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 12 مايو في تمام الـ 10 مساءً بتوقيت مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى عقب انتهاء السوبر

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

15% زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

ترشيحاتنا

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة يثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

المئات يخيمون انتظارا لمشاهدة موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث.. صور

لفت الأنظار إليه بالمدرجات.. من هو المشجع الأهلاوي صاحب لقطة السوبر؟

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 6 مايو 2023

سعر فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 في مصر

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

دراسة مقلقة: 10 آلاف فيروس في أمعاء طفلك.. كيف ذلك؟

بروتين طبيعي .. تناول هذا الكوب فى الصباح وإنسي آلام العظام

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ