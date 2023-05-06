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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: افتتاح وتطوير 9 أقسام للعلاج الطبيعي في 6 محافظات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وتطوير 9 أقسام للعلاج الطبيعي بالمراكز والمستشفيات في 6 محافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، ضمت خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسما للعلاج الطبيعي بوحدة طبية 2 في منطقة النهضة بالعامرية في محافظة الإسكندرية، وقسم آخر في وحدة الصوا الطبية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد في محافظة الشرقية، وفي وحدتي طب أسرة سنجيد التابعة للإدارة الصحية بأجا، والجلايلة بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية، كما تم افتتاح قسما للعلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية تطون التابعة لإدارة إطسا الصحية في محافظة الفيوم.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم افتتاح عيادتين للعلاج الطبيعي للأطفال في محافظة الدقهلية، الأولى بوحدة طب أسرة أويش الحجر، التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، والثانية بوحدة طب أسرة ميت علي، التابعة للإدارة الصحية في المنصورة، لافتاً إلى أنه تم تطوير وحدة علاج الأطفال، وعمل وحدة التنبيه الضوئي بمستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، وقسما للعلاج الطبيعي، بوحدة سيدي عمر الصحية في محافظة قنا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى حرص وزارة الصحة على التدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، حيث تم عمل ورش عمل حول دور العلاج الطبيعي في علاج عرق النسا، وتأثير قلة الحركة والعجز عند المسنين، وإصابات الرباط الصليبي، بجانب دور العلاج الطبيعي في أقسام العناية المركزة، وعمل الرنين المغناطيسي لمفصل الركبة، بمستشفيات محافظات بني سويف، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية .

وتابع أنه تم عقد 24 دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية بمحافظات (القليوبية، وبني سويف، والمنوفية) حول دور العلاج الطبيعي مع مرضى الكلى وتأهيلهم، ورفع القدرات الحركية والوظيفية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين جودة الحياه للمسنين، بجانب دراسة دور العلاج الطبيعي في تأهيل إصابات الملاعب والوقاية منها، وعلاج آلام الرقبة والظهر، وتأهيل إصابات مفصل الركبة والكتف، واستخدام تكنولوجيا الأطراف الصناعية في تأهيل ما بعد البتر.

وأضاف «النادي» أنه تم عقد ندوات تثقيفية لتوعية المترددين على وحدات العلاج الطبيعي بمناطق 800 فدان، وابني بيتك الخامسة، ودهشور، والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حول علاج آلام فقرات الرقبة، ودور العلاج الطبيعي في علاج إصابات إلتواء الكاحل، والتهاب العصب اللفافي.

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