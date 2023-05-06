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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالف و564 حالة تعدٍ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم "السبت" من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية التي انطلقت في 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الاراضى .

وقال وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ21 في الفترة من 29 أبريل الماضى وحتى 4 مايو الجارى في استرداد حوالى 978175 ألف متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة ، وإزالة 564 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 1706 ألف فدان .

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد " آمنة " على ضرورة عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة ، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 21 ، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات و الوزارت المعنية بالدولة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية و إزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها .

و أضاف اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

وقال اللواء هشام آمنة، إن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وجميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة هشام امنة وزير التنمية المحلية للموجة الـ 21 لإزالة التعديات

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