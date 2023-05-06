إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بمطاي.. تفاصيل

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان حادث تصادم بين ميكروباص وملاكي بسبب السرعة أمام مركز مطاي شمال المنيا مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 2641 ميكروباص والسيارة رقم 7275 ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز مطاي.

بالانتقال تبين إصابة 6 أشخاص هم: عيسي. ا. م 15 عاما طالب وعلي. ح. م 62 عاما بالمعاش بقيمان في مركز مغاغة وعمر. ف. م 23 عاما مقيم بأبوقرقاص ومحمد. ص. ع 28 عاما مقيم بسمالوط وسلفيا. ش. ي 24 عاما ومرنا. ش. ي 25 عاما، تقيمان بمدينة المنيا.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة.