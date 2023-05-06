عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بأربعة نجوم.. مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس يحصل على الاعتماد الدولي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة


نجح مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فى الحصول على الاعتماد الدولى للمرة الثانية من 
International Board of Certified Trainers (IBCT)
بتصنيف دولي متميز من فئة أربع نجوم، وذلك بحضور ايريك بوسهاوزين المدير التنفيذي لفرع البورد الدولي للمدربين المعتمدين بروتردام هولندا عبر تقنية الزووم  والمدير التنفيذي للشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد متولي والمراجع الدولي د. نرمين عطية.

وتأتي هذه الخطوة المهمة واامتميزة لمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ، فى إطار تدعيم الفكر المؤسسي بالجامعة تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ و الإتجاه نحو الجودة الشاملة وفى إطار دعم قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور نيفين عاصم مدير المركز .

وحقق المركز هذا النجاح لأول مرة بسبب الدعم المستمر من قيادات جامعية متفردة فى العمل الأكاديمي والإداري و تكليلا لجهد متواصل وتفاني وتعاون من فريق العمل الدؤوب بالمركز  استمر أربع سنوات وذلك تحت إشراف كامل ومتابعة دقيقة لكل خطوات تجهيز المركز للاعتماد من د. نيفين عاصم مدير المركز وجميع العاملين بالمركز.

وضمت قائمة المشاركين بهذا الإنجاز كلا من:
محمد  جمال عطوة أمين المركز 
وفريق العمل المتميز (  أسماء حمد - مصطفى الحجار - مى سيد - إسراء عليوة- كارولين صمويل- وليد عبد الحميد- نيفين عبد الستار - صفا شوقى - أحمد سليمان ).

txt

استمرارا لحملة شوف بنفسك.. توشكى تستقبل وفد من طلاب جامعة عين شمس

txt

كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس تحتفل بمرور 40 عاما على إنشاءها

txt

خبير تربوي: الدراسة بالجامعات تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية

txt

معهد شبين الكوم البداية.. الزراعة أول كلية بجامعة عين شمس|تفاصيل

txt

اليوم ..اخر موعد للتسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بمسابقة «عين شمس تبتكر»

txt

جوائز مالية كبيرة.. تفاصيل مسابقة دوري المعلومات بكلية البنات عين شمس

txt

عميد بنات عين شمس: نسعى لتكوين مجتمع محب للقراءة

txt

أخبار التعليم.. بدء امتحانات نهاية العام غدا ومتحف أثري بقصر الزعفران لأول مرة بالجامعات

txt

عميد زراعة عين شمس: نستهدف إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة

txt

شكل الورقة الامتحانية للترم الثاني بالجامعات 2023

ومن الهيئة المعاونة  : 
( هاجر وحيد - محمد عادل )، وشارك فى جولة التأهيل للاعتماد د . وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار . د . حسين فريد كلية الهندسة وأحد مصممي مبني الابتكار الذي قام بعرض توضيحي لتصميمات المبنى. 

وفى إطار سعى المركز للتطوير المستمر ، فإنه من المقرر أن يتم التقدم للحصول على الاعتماد الدولى بتقييم خمس نجوم في يناير ٢٠٢٤ .

جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير تحقيقا للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

ثنائي الشباب يشاركان فى تدىيب الزمالك استعدادا لمواجهة بروكسي بـ الكأس

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ