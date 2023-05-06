بأربعة نجوم.. مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس يحصل على الاعتماد الدولي



نجح مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فى الحصول على الاعتماد الدولى للمرة الثانية من

International Board of Certified Trainers (IBCT)

بتصنيف دولي متميز من فئة أربع نجوم، وذلك بحضور ايريك بوسهاوزين المدير التنفيذي لفرع البورد الدولي للمدربين المعتمدين بروتردام هولندا عبر تقنية الزووم والمدير التنفيذي للشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد متولي والمراجع الدولي د. نرمين عطية.

وتأتي هذه الخطوة المهمة واامتميزة لمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ، فى إطار تدعيم الفكر المؤسسي بالجامعة تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ و الإتجاه نحو الجودة الشاملة وفى إطار دعم قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور نيفين عاصم مدير المركز .

وحقق المركز هذا النجاح لأول مرة بسبب الدعم المستمر من قيادات جامعية متفردة فى العمل الأكاديمي والإداري و تكليلا لجهد متواصل وتفاني وتعاون من فريق العمل الدؤوب بالمركز استمر أربع سنوات وذلك تحت إشراف كامل ومتابعة دقيقة لكل خطوات تجهيز المركز للاعتماد من د. نيفين عاصم مدير المركز وجميع العاملين بالمركز.

وضمت قائمة المشاركين بهذا الإنجاز كلا من:

محمد جمال عطوة أمين المركز

وفريق العمل المتميز ( أسماء حمد - مصطفى الحجار - مى سيد - إسراء عليوة- كارولين صمويل- وليد عبد الحميد- نيفين عبد الستار - صفا شوقى - أحمد سليمان ).

ومن الهيئة المعاونة :

( هاجر وحيد - محمد عادل )، وشارك فى جولة التأهيل للاعتماد د . وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار . د . حسين فريد كلية الهندسة وأحد مصممي مبني الابتكار الذي قام بعرض توضيحي لتصميمات المبنى.

وفى إطار سعى المركز للتطوير المستمر ، فإنه من المقرر أن يتم التقدم للحصول على الاعتماد الدولى بتقييم خمس نجوم في يناير ٢٠٢٤ .