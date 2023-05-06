تجنب المشاكل والخلافات.. خبير استشارات تربوية تقدم نصائح لتربية طفل سوي نفسيا

قالت وسام منير، خبير الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأسرية، إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، متابعة: ما يحدث داخل الأسرة من عادات ينعكس مع مرور الوقت على المجتمع.

وشددت "وسام منير" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على أهمية تجنب دخول الأطفال في المشاكل بين الزوجين، لما له من تأثير سلبي على الأطفال وسلوكهم فيما يعد، متابعة:" لازم نتكلم قدامهم بكل احترام وحب ونحل المشاكل بعيد عنهم".

وناشدت بأهمية تحديد يوم أسري داخل العائلة للجلوس سويا والحديث مع الاطفال، متابعة:" تراكمت الذاكرة لدى الأطفال تبدأ من سن عام ونصف".