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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. محمود حميدة يلجأ للنقابة بسبب محمد رمضان

أخبار الفن
أخبار الفن

تفاصيل جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها محمود حميدة يلجأ للنقابة بسبب محمد رمضان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

محمود حميدة يلجأ لـ نقابة المهن التمثيلية بسبب فيلم هارلي

كشف الفنان محمود حميدة، في لقاء مع برنامج et بالعربي، عن لجوئه لنقابة المهن التمثيلية، وتقديم شكوى ضد منتج فيلم هارلي لـ الفنان محمد رمضان، بسبب مخالفتهم بنود العقد.

 

أول تعليق من لبنى عبد العزيز بعد اعتذارها عن رئاسة مهرجان السينما العربية

أكدت الفنانة لبنى عبد العزيز خبر اعتذارها عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية برئاسة الكاتب أيمن الحكيم والذى كان من المقرر له ان يقام فى أبريل الماضى إلا أنه قررت إدارته التأجيل.

 

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

حصل موقع صدى البلد الإخباري، على صورة نادرة لـ زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- يعود تاريخها إلى عام 2017، أي قبل 6 سنوات، قبل وقوع أزمتهما، وتحرير محاضر بينهما.

 

وأفوض أمري إلى الله.. زوجة حسن شاكوش توجه له رسالة

استعانت زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- بمقطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، للرد على تعليق «شاكوش» الذي كتبه قبل ساعات.

 

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

أبدت الفنانة دانا حمدان انزعاجها من مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، لرجل يقوم بفرم قطة في الخلاط وهي حية.

 

صديق مصطفى درويش يؤدي مناسك العمرة على روحه

حرص الفنان عصام الوريث، على أداء مناسك العمرة على روح الفنان مصطفى درويش، الذي وافته المنية، في الأول من مايو الجاري.

 

الطلاق ملوش سجدة.. راقصة تسخر من أزمة حسن شاكوش وزوجته

سخرت الراقصة سلمى مجدي، من أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، التي تفجرت اليوم الجمعة، حيث حررت الزوجة محضرا ضد «شاكوش» اتهمته فيه بالسرقة.

 

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

نشرت زوجة حسن شاكوش - ريم طارق- مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد محضر السرقة الذي حررته ضد زوجها مطرب المهرجانات.

حسن شاكوش محمود حميدة محمد رمضان لبني عبد العزيز ريم طارق دانا حمدان مصطفى درويش سلمى مجدي

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