أخبار الفن| تفاصيل جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. محمود حميدة يلجأ للنقابة بسبب محمد رمضان

تفاصيل جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها محمود حميدة يلجأ للنقابة بسبب محمد رمضان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشف الفنان محمود حميدة، في لقاء مع برنامج et بالعربي، عن لجوئه لنقابة المهن التمثيلية، وتقديم شكوى ضد منتج فيلم هارلي لـ الفنان محمد رمضان، بسبب مخالفتهم بنود العقد.

أكدت الفنانة لبنى عبد العزيز خبر اعتذارها عن الرئاسة الشرفية لمهرجان السينما العربية برئاسة الكاتب أيمن الحكيم والذى كان من المقرر له ان يقام فى أبريل الماضى إلا أنه قررت إدارته التأجيل.

حصل موقع صدى البلد الإخباري، على صورة نادرة لـ زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- يعود تاريخها إلى عام 2017، أي قبل 6 سنوات، قبل وقوع أزمتهما، وتحرير محاضر بينهما.

استعانت زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- بمقطع فيديو للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، للرد على تعليق «شاكوش» الذي كتبه قبل ساعات.

أبدت الفنانة دانا حمدان انزعاجها من مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، لرجل يقوم بفرم قطة في الخلاط وهي حية.

حرص الفنان عصام الوريث، على أداء مناسك العمرة على روح الفنان مصطفى درويش، الذي وافته المنية، في الأول من مايو الجاري.

سخرت الراقصة سلمى مجدي، من أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، التي تفجرت اليوم الجمعة، حيث حررت الزوجة محضرا ضد «شاكوش» اتهمته فيه بالسرقة.

نشرت زوجة حسن شاكوش - ريم طارق- مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد محضر السرقة الذي حررته ضد زوجها مطرب المهرجانات.