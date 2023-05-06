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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

دانا حمدان
دانا حمدان

أبدت الفنانة دانا حمدان انزعاجها من مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، لرجل يقوم بفرم قطة في الخلاط وهي حية. 

وكتبت دانا حمدان، في منشور لها عبر فيسبوك: «إيه حوار اللي حط قطة في الخلاط!!!!!!! دا فين دا؟ أنا مش قادرة أتخيل.. دا لازم يتقبض عليه»، وتبين فيما بعد أن صاحب الفيديو رجل غير عربي.

دانا حمدان وأحدث لقاءاتها 

يذكر أن الفنانة دانا حمدان تحدثت عن فكرة تقديمها فيديوهات عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "الفلوجات" السياحية، مؤكدة أن الفكرة بدأت بمنطقة "الوكالة" في وسط البلد، حيث كان أحد مشاهد أعمالها يدور هناك، عندما قامت بتصوير مقطع من هناك وكان سكان وتجار المنطقة سعداء بتلك التجربة. 

وكشفت دانا حمدان، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الفكرة اتسعت دائرتها وشملت بقاعا كثيرة في مصر، وأنها فوجئت بجمال محافظة المنيا، قائلة: “مكنتش متخيلة جمالها، فعلاً عروس الصعيد وكورنيشها حلو أوي، وكل محافظة مصرية لها طابع خاص، وأحلى سمك أكلته في بورسعيد”.

وذكرت أنها عرضت فكرة تصوير فيديوهات باللغة الإنجليزية على وزارة السياحة والآثار كنوع من دعم السياحة، ولكنها قوبلت بالرفض، قائلة: "اترفضت الفكرة لكن سعيدة إني بعمل كده وبشجع السياحة، ومحافظات مصر حلوة أوي بس المنيا لفتت نظري"، وعلقت لميس الحديدي قائلة: "بنناشد وزارة السياحة السماح لها بفكرة الترويج لأهميتها، ودي فكرة جميلة".

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