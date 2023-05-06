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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تجهيز أحمد فتوح وعمرو السيسى مستمر فى الزمالك

صدى البلد

واصل أحمد فتوح و عمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي المخصص لهما، من أجل تجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى أحمد فتوح وعمرو السيسي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي الموضوع للثنائي على هامش المران الصباحي اليوم، ومنحهما بعض التعليمات .

برنامج خاص لجابر والزناري 

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، برنامجا تأهيليا خاصا لكل من  عمر جابر و مصطفى الزناري ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

وأدى الثنائي التدريبات التأهيلية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، ضمن برنامج موضوع لهما لتجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

مشاركة شباب الزمالك 

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف ، مشاركة الثنائي أحمد محمود و أحمد عبد الرحيم ايشو لاعبا فريق 2003.

وشارك أحمد محمود الظهير الأيمن و إيشو الجناح الهجومي ، في التدريبات وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشهدت  تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة مشاركة أكثر من لاعب من فريق 2003 أمثال عبدالله محمد ومحيي جمعة .

ويستعد فريق الزمالك  لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

أوسوريو يضع برنامج بدنى للزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وتم تقسيم هذه الفقرة  إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بإستخدام الأدوات المخصصة لذلك .

وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة تم التركيز خلالها على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من راحة سلبية لمدة 24 ساعة .

ويسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمواجهة المقبلة أمام بروكسي.

الزمالك يستأنف تدريباته

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بروكسي المقبلة في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

وعقد أوسوريو المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة و أعضاء  الجهاز المعاون له، و طالبهم بمواصلة العمل بكل قوة و تركيز خلال الفترة الحالية.

وأضاف أوسوريو  أنه لديه ثقة في الجميع في تنفيذ المطلوب وبذل كل جهد لديهم خلال الوقت الحالي داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة في الكأس.

أحمد فتوح الزمالك أوسوريو أوسوريو والزمالك

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