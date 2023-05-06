"الشباب والرياضة": تُطلق المعسكر التدريبي لصقل قدرات المشاركين في برنامج المبادرات المجتمعية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي '' GIZ ''، فعاليات المُعسكر التدريبي لصقل قدرات المشاركين في برنامج المبادرات المجتمعية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية ''EOSD''، خلال الفترة من 5 لـ10 مايو الجاري بالمدينة الشبابية بالغردقة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



ويشارك في المُعسكر 47 شابًا وشابة ممثلين عن محافظات المرحلة الأولي :" القاهرة الكبرى ، الإسكندرية ، قنا ، الفيوم ، أسوان ، سوهاج" بهدف تنفيذ مبادرات مجتمعية داخل المحافظات سالفة الذكر .

ويستهدف المُعسكر خلال أيام انعقاده رفع قدرات المشاركين من الشباب والموجهين بالبرنامج من خلال عدة محاور أبرزها :" الذكاء العاطفي ، حل المشكلات وإدارة فريق العمل، مهارات الاتصال والتواصل ".

وترتكز خُطة عمل المشروع على 4 مكونات رئيسية وهي "المساواة بين الجنسين، دمج الأشخاص ذوي الاعاقة، المشاركة المجتمعية، التنمية السكانية" .

يُذكر أن استراتيجية البرنامج تتبني أهداف محددة أهمها :" الإستمرار في استثمار الكوادر الشبابية المتميزة لاحداث تغيير بناءاً على المستوى المحلي في المجتمعات الشبابية ، تعزيز التعاون البناء بين الكوادر الشبابية ومراكز الشباب ، بناء كوادر شبابية تسطيع تناول القضايا المجتمعية المهمة من خلال برامج مبتكرة من الشباب للشباب ، رفع القدرات المعرفية للشباب والشابات حول موضوعات مجتمعية هام مثل اندماج ذوي الإعاقة والصحة الإنجابية".