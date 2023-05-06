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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو رايح الحج.. خطوات استخراج فيش مميكن

الحج
الحج

تتضمن أداء فريضة الحج الكثير من التجهيزات والتي من بينها مجموعة من المستندات والأوراق يجب تجهيزها من أجل أداء فريضة الحج والتي منها استخراج فيش حج مميكن.


خطوات استخراج فيش حج مميكن

ويسعي الكثير من الحجاج إلي معرفة استخراج فيش حج مميكن عبر الانترنت وبكل سهولة ويسر حيث أنه من أجل فيش مميكن يجب القيام بالخطوات التالية :- 

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التضامن الاجتماعي تنتهي من مرحلة سداد حجاج الجمعيات رسوم الحج

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لو مسافر الحج.. طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين


- تبدء أولي خطوات استخراج فيش حج مميكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية 


- وتشمل الخطوة الثانية ضمن خطوات استخراج فيش حج مميكن النقر على «دليل الخدمات».


- فى هذه الخطوة يقوم الراغب فى استخراج فيش حج مميكن اختيار «الأدلة الجنائية».


- تتضمن هذه الخطوة  تسجيل الدخول للموقع.


- يتم إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.


- فى هذه الخطوة يتم اختيار  «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».


- يتم كتابة  البيانات المطلوبة.


- قم بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.


شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني 


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل  استخراج فيش حج مميكن والتي تتضمن مايلي :-

- تشمل شروط استخراج فيش حج مميكن أن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من عام 2019 حيث قد تم التأكيد على أخذ بصماته.

- في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.

- أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية بقيمة 20 دولارًا.

سعر  استخراج فيش حج مميكن 


تتمثل فئات استخراج فيش حج مميكن 4 فئات، والتي تتضمن مايلي:-

- يبلغ فيش حج مميكن 29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.
- فينا يبلغ 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.
- كما تبلغ سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا 
- يتم دفع 70 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

- تتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

-  10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

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التضامن الاجتماعي تنتهي من مرحلة سداد حجاج الجمعيات رسوم الحج

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لو مسافر الحج.. طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين

-  تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

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