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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1000 مشجع لمباراة نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال»

صدى البلد

وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة نهائي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

تأهل النادي الأهلي لنهائي البطولة بعد اعتذار فريق الترجي التونسي عن عدم المشاركة، وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة الزمالك وجي إس كي الكونغولي التي تقام مساء اليوم.

وتحدد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة، والتي سيتم طرحها في موعد لاحق مساء اليوم، وفقًا للنظام المتبع في حضور المباريات، من خلال التنسيق مع شركة «تذكرتي».

الجهات الامنية بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة صالة الأمير عبد الله الفيصل النادي الأهلي

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