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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 3 مناطق شرق مدينة قنا .. غدا

أعمال صيانة كهرباء
أعمال صيانة كهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، فى بيان لها مساء اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن ٣ مناطق شرق مدينة قنا ، صباح غد الأحد الموافق ٧ مايو الجارى، لتركيب أجهزة إطفاء.

أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل مناطق " المساكن بأكملها ، العبابدة ، الدغمات".

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أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إلى أن فصل الكهرباء سوف يبدأ من الساعة ٦ صباحاً حتى ٨ صباحاً، على أن يعود التيار الكهربائى فور انتهاء أعمال تركيب أجهزة الإطفاء.

و أشار بيان الوحدة المحلية لمدينة قنا ، إلى أن فترة فصل التيار الكهربائى، يستهدف تركيب أجهزة إطفاء بالمناطق المذكورة ما يستدعى فصل التيار الكهربائى، لحين الانتهاء من أعمال التركيب.


و أهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بالمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، باتخاذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى، وتدبير احتياجاتهم اللازمة.

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