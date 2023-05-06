فصل الكهرباء عن 3 مناطق شرق مدينة قنا .. غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، فى بيان لها مساء اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن ٣ مناطق شرق مدينة قنا ، صباح غد الأحد الموافق ٧ مايو الجارى، لتركيب أجهزة إطفاء.

أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل مناطق " المساكن بأكملها ، العبابدة ، الدغمات".

أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إلى أن فصل الكهرباء سوف يبدأ من الساعة ٦ صباحاً حتى ٨ صباحاً، على أن يعود التيار الكهربائى فور انتهاء أعمال تركيب أجهزة الإطفاء.

و أشار بيان الوحدة المحلية لمدينة قنا ، إلى أن فترة فصل التيار الكهربائى، يستهدف تركيب أجهزة إطفاء بالمناطق المذكورة ما يستدعى فصل التيار الكهربائى، لحين الانتهاء من أعمال التركيب.



و أهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بالمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، باتخاذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى، وتدبير احتياجاتهم اللازمة.