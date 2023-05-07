رجَّع دم.. تفاصيل كارثية في وفاة تلميذ كفر الشيخ عقب سقوط عارضة مرمى

صدمة وألم يمتزجان بالحسرة، عاشتها وتعيشها أسرة التلميذ يحيى حمدي ابن محافظة كفر الشيخ صاحب الـ 8 سنوات، وذلك بعد أن ساق القدر نجلهم إلى التنزه بإحدى الحدائق في مدينة دسوق حيث كانت تنتظره الكارثة الكبرى.

لم يكن الطفل يتخيل أن هذه المباراة التي لعبها بصحبة أقرانة داخل أحد ملاعب الحديثة، ستكون آخر مباراة يلعبها في عمره، وذلك بعد أن سقطت عليه عارضة المرمى الأمر الذى أدى إلى وفاته.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ، حالة من الحزن الشديد والصدمة الكبيرة لوفاة التلميذ يحيى حمدي، البالغ من العمر 8 سنوات، إثر سقوط عارضة المرمى عليه أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه وأصدقائه بأحد الحدائق في مدينة دسوق، وذلك عقب إجراء عدة عمليات جراحية.

ابني بيرجّع دم

من جانبه، كشف حمدي السعيد، والد التلميذ يحيى، التفاصيل الكاملة للواقعة لـ «صدى البلد»، قائلاً: «كنت موجود في بيتي يوم الجمعة 17 مارس، لقيت الباب بيخبط وواحد لقيته شايل ابني في إيده زي الكفن كده، بيقولي ابنك يحيي وقعت عليه العارضة وهو بيلعب في الحديقة .. كنت مفزوع جداً.. دخلته الحمام.. لقيت ابني بيرجع دم».

وتابع: «كنت راجع من الإسكندرية لأني كنت تعبان وبتعالج هناك .. طلبت أمه قلت لها تعالى يحيي وقعت عليه العارضة.. المهم خدنا يحيي وراح المستشفى.. كنت مفكر الموضوع بسيط لقيت الموضوع كبير.. والدكاترة في دسوق جهزوا ابني للعمليات وأجرى جراحة في مستشفى دسوق وحالته ازدادت سوءاً وبعد كده تم نقله إلى الإسكندرية ».

وواصل الأب المكلوم حديثه بنبرة حزينة لفراق فلذة كبده: «يحيي أجرى 4 عمليات جراحية في الإسكندرية.. ومات بعدها»، موضحاً أن سبب الوفاة صدمة تسممية أدت إلى توقف عضلة القلب والجهاز التنفسي وكان يحيي قبل الوفاة اللي كانت 22 أبريل بحوالي 5 أيام كان على جهاز التنفس الصناعي.

وطالب والد الطفل يحيي حمدي، ضحية العارضة، كما يطلقون عليه في مدينة دسوق، حق نجله بالقانون ومحاسبة المقصرين، وذلك بعد أن تقدم ببلاغ لقسم الشرطة ضد إدارة الحديقة التي حدثت بها الواقعة، حمل رقم 876 لسنة 2023م، إداري قسم شرطة دسوق، وأخطرت به جهات التحقيق التي قامت بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة المأساوية.