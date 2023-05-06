انطلاق ثاني محطات اختبارات محفظي الرواق الأزهري بأسيوط

انطلقت اليوم السبت، أعمال اختبارات المحفظين للعمل بأروقة القرآن الكريم وتجويده بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية، بمقر الاختبارات بمحافظة أسيوط والتي تضم ٤ محافظات وهي: أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد"، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الاختبارات في فرع أسيوط تستمر لمدة ثلاثة أيام، لافتا إلى أنه يتابع مع المسئولين عن الأروقة سير العمل خطوة بخطوة، مؤكدا لهم على ضرورة تهيئة الأجواء للممتحنين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين، مشيرا إلى أن أكثر من ٢٠٠٠ محفظ أجرروا الاختبارات بمقر أسيوط، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع سير الاختبارات أولا بأول، مؤكدا أن الهدف من الاختبارات هو اختيار أفضل الكوادر المدربة للعمل بالرواق الأزهري.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات بدأت من الثلاثاء الماضي في محافظة الأقصر، واليوم السبت بدأت في محافظة أسيوط، موضحا أن كل مقر يعقد الامتحانات على مدار ثلاث أيام وذلك تسهيلا وتيسيرا على المتقدمين.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تضم محافظة الإسكندرية والتي تضم محافظات:" الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ"، وبعدها تنطلق الاختبارات في الجامع الأزهر والتي تشمل باقي المحافظات.

وتنعقد لجان الاختبار بحضور أعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثي الجامع الأزهر، وبالتعاون مع قطاع الكمبيوتر التعليمي للمناطق الأزهرية للإشراف على برامج الحاسب الآلي.