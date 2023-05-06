الرئيس الأوكراني: يجب أن نستعيد جميع أبناء شعبنا من الأسر لدى روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه "يجب أن نستعيد جميع أبناء شعبنا من الأسر لدى القوات الروسية".

جاء ذلك في خطاب للرئيس الأوكراني بالفيديو، وفقا لما أوردته وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية،وقال: "اليوم، تمكن فريقنا من إعادة 45 من محاربينا من الأسر لدى روسيا. 42 مدافعا و3 مدافعات (نساء) عن أوكرانيا. لقد دافعوا جميعا عن آزوفستال. الحرس الوطني. 35 عسكريا ورقيبا، و10 ضباط".

وأضاف "يجب أن نستعيد جميع أبناء شعبنا من الأسر لدى روسيا أنا ممتن لفريقنا المشارك في عمليات تبادل الأسرى".

وأشار إلى أن رئيس وزراء أوكرانيا والسيدة الأولى لأوكرانيا مثلا أوكرانيا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وقال "بالنيابة عن الشعب الأوكراني بأكمله، أهنئ أصحاب الجلالة، الأصدقاء الحقيقيين لأوكرانيا، على هذا الحدث التاريخي الذي يبدأ حقبة جديدة من الملكية البريطانية.

وأضاف زيلينسكي "تشرفتُ بلقاء جلالة الملك شخصياً في لندن، وأتذكر حديثنا، وأتذكر المشاعر الصادقة تجاه أوكرانيا والأوكرانيين".

