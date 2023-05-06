هانيا الشلقامي : الحوار الوطني تأسس لمستقبل الشباب

قالت الدكتورة هانيا الشلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعتبر حوار سياسي٫ معقبه: “حوار أطراف سياسية تتحدث عن موضوعات اجتماعية”.

وأضافت الدكتورة هانيا الشلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني، خلال استضافتها ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “الحوار الوطني يكون من 3 محاور رئيسية هما المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي٫ وجميعهم عبارة عن اجتماع لأطراف سياسية تأسس لمستقبل الشباب”.

وفي ذات السياق٫ قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن لجنة الشباب عملت على مدار الشهور الماضية لسماع ما يحتاجه شباب الجامعات والمدارس والأندية والقهاوي من الحوار الوطني.

وأضاف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “هناك أكثر من محور سنتحدث عنه ومنها اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية والتحديات التي تقابل رواد الأعمال والدارسين بالخارج والرياضة في مصر ومراكز الشباب فضلا عن ملف الوعي بسبب التحولات الجيلية للتعرف على أفكار الشباب”.