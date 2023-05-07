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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بنك بريطاني يحذر مستخدمي فيسبوك وواتساب من سرقة أموالهم

بنك بريطاني يحذر
بنك بريطاني يحذر مستخدمي فيسبوك وواتساب

حث بنك TSB البريطاني مستخدمي فيسبوك وواتساب بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية العملاء من الاحتيال، وحذر البنك المستخدمين من عدم تأمين الحسابات الخاصة بهم، وكذلك الوقوع ضحية للخدع التي يستهدف الهاكرز بها المستخدمون. 

وبحسب صحيفة الجارديان فإن البنك قال إن هناك قفزة كبيرة في عدد عمليات الاحتيال التي تنشأ من المواقع والتطبيقات المملوكة لشركة ميتا، وعلى رأسها فيسبوك وواتساب، كما وأصدر أبحاثًا تظهر أنهم هناك 80٪ من الحالات ضمن أكبر ثلاث فئات للاحتيال في TSB : انتحال الهوية، والشراء، والاستثمار.  

قال بول ديفيس ، مدير منع الاحتيال في بنك TSB: "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تنظيف منصاتها بشكل عاجل لحماية عدد لا يحصى من الأبرياء الذين يستخدمون خدماتهم كل يوم.

وأضاف : “في غضون ذلك ، نحث المستخدمين على توخي الحذر بشأن المحتوى الاحتيالي المحتمل - ونشر الخبر للمساعدة في حماية من حولك”.

وشدد على أنه "لقد حان الوقت لتحمل وسائل التواصل الاجتماعي وشركات الهواتف المسؤولية المالية عن المستويات المتزايدة من الاحتيال التي تحدث على منصاتها."

وشكلت عمليات الاحتيال انتحال الهوية التي نشأت على منصات فيسبوك وواتساب  86٪ من الحالات في تلك الفئة التي سجلها TSB بين عامي 2021 و 2022 ، مع ثلثي هذه الحوادث من تطبيق واتساب.

وارتفعت قضايا الاحتيال عبر المراسلة عبر الهاتف بنسبة 300٪ في عام واحد ، وفقًا لتحليل TSB لبيانات الاحتيال الخاصة به ، وقام البنك برد المبالغ لعدد كبير من الضحايا.  

حذر البنك المستهلكين من أي رسائل غير متوقعة أو روابط  يزعم أنها من العائلة أو الأصدقاء ، ونصح بالاتصال بالشخص بشكل مباشر قبل إرسال الأموال للتأكد من أنه هو الشخص بالفعل وغير منتحل للهوية .

ووجد البنك أن 80٪ من حالات الاحتيال في الشراء حيث يتم خداع شخص ما لشراء منتج أو خدمة غير موجودة بدأت عبر منصات فيسبوك وواتساب، وتضاعفت حوادث الاحتيال تقريبًا في عام واحد، كما قام البنك برد 2100 حالة من هذا النظام الأساسي بموجب ضمان استرداد الأموال الاحتيالية من البنك.

وقال متحدث باسم شركة ميتا : “هذه مشكلة على مستوى الصناعة، والمحتالون يستخدمون أساليب معقدة بشكل متزايد للاحتيال على الأشخاص بعدة طرق بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وغير المتصلة بالإنترنت”. 

وأوضحت الشركة "لا نريد أن يقع أي شخص ضحية لهؤلاء المجرمين ، ولهذا السبب تمتلك أنظمتنا الأساسية أنظمة لمنع عمليات الاحتيال ، ويتعين على معلني الخدمات المالية الآن أن يكونوا حاصلين على ترخيص من هيئة السلوك المالي FCA ونقوم بتشغيل حملات توعية للمستهلكين حول كيفية اكتشاف السلوك الاحتيالي. 

وأضافت الشركة أنه "يمكن للأشخاص أيضًا الإبلاغ عن هذا المحتوى ببضع نقرات بسيطة ونحن نعمل مع أقسام الشرطة لدعم تحقيقاتهم".

 

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