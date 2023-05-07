عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل ديانج يقرب بوبو فيوتشر من الأهلي

ديانج
ديانج

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مخطط النادي الأهلي لتعويض لاعب الوسط المالي أليو ديانج الذي اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :"منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل


وأضاف: ربط مارسيل كولر بين التعاقد مع محمد رضا بوبو نجم فيوتشر ورحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر إلى أوروبا وخوض تجربة الاحتراف الخارجي بعد تلقيه أكثر من عرض من تركيا وبلجيكا والإمارات".

النادي الاهلي

حصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

محمد فاروق الأهلى النادي الأهلي ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

الفنان نايم.. سوء تنظيم يتسبب في مشكلة بين الصحفيين وشيبة وعبد الباسط

700 جنيه في 3 شهور .. مفاجأة صادمة بشأن تخزين المصريين الذهب

ترشيحاتنا

الأهلي يتعاقد مع محترفتين لتدعيم سيدات اليد ببطولة كأس الكؤوس

أمريكا.. عدة إصابات إثر إطلاق نار بمركز تجاري في تكساس| فيديو

أستاذ علم انتشار أوبئة يكشف سر خطورة متحور كورونا الجديد «أركتوروس»

كأس العالم لسلاح الشيش.. محمد حمزة يهزم بطل الصين ويضمن ميدالية لمصر

علي جمعة يوجه الشكر لصناع عمل مسلسل تحت الوصاية.. فيديو

مصدر أمني ينفي القبض على سيدة بسبب انتقاد ارتفاع الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الرئيس؟ وموعد صرفها

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ