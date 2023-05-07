تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، محذرة من طقس الساعات المقبلة.

وأوضح التقرير المفصل، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابع التقرير المفصل ، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، أن الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و على مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة

القاهرة العظمى 28، الصغرى 15.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 16.

6 أكتوبر العظمى 29، الصغرى 15.

بنهــــا العظمى 28، الصغرى 16.

دمنهور العظمى 27، الصغرى 16.

وادى النطرون العظمى 27، الصغرى 15.

كفر الشيخ العظمى 27، الصغرى 16.

المنصورة العظمى 27، الصغرى 15.

الزقازيق العظمى 28، الصغرى 16.

شبين الكوم العظمى 28، الصغرى 16.

طنطا العظمى 27، الصغرى 16.

دمياط العظمى 24، الصغرى 17.

بورسعيد العظمى 24، الصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 28، الصغرى 16.

السويس العظمى 28، الصغرى 16.

العريش العظمى 24، الصغرى 15.

رفح العظمى 23، الصغرى 15.

رأس سدر العظمى 29، الصغرى 18.

نخل العظمى 26، الصغرى 11.

كاترين العظمى 23، الصغرى 09.

الطور العظمى 31، الصغرى 19.

طابا العظمى 27، الصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 23، الصغرى 15.

مطروح العظمى 22، الصغرى 16.

السلوم العظمى 23، الصغرى 16.

سيوة العظمى 27، الصغرى 15.

رأس غارب العظمى 31، الصغرى 17.

الغردقة العظمى 31، الصغرى 20.

سفاجا العظمى 32، الصغرى 22.

مرسى علم العظمى 32، الصغرى 21.

شلاتين العظمى 31، الصغرى 22.

حلايب العظمى 29، الصغرى 21.

أبو رماد العظمى 28، الصغرى 21.