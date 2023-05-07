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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطاقة الذرية: الوضع حول زابوريجيا مقلق وعلينا التحرك لمنع وقوع حادث نووي خطير

أرشيفية
أرشيفية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي، اليوم إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح "لا يمكن التنبؤ به‭ ‬بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن.

وقال جروسي على موقع الوكالة على الإنترنت: "أصبح الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا".

وأضاف: "أشعر بقلق بالغ بشأن المخاطر التي تواجه المحطة والمتعلقة بالسلامة والأمن النووي. علينا أن نتحرك الآن للحيلولة دون وقوع حادث نووي خطير تكون له تداعيات على السكان والبيئة".

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واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا بعد أيام من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتكرر تبادل إطلاق النار بالقرب من المحطة مع إلقاء كل طرف اللوم على الآخر.

وكان جروسي قد زار المحطة، الأكبر في أوروبا، في مارس الماضي في إطار جهود للتحدث إلى الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق لتشغيل المحطة بشكل آمن. وحذر مرارا وتكرارا من مخاطر العمليات العسكرية بالقرب من المحطة.

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الطاقة الذرية: الوضع حول زابوريجيا مقلق وعلينا التحرك لمنع وقوع حادث نووي خطير

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