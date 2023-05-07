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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. صفقتان جديدتان للأهلي.. إنقاذ محمود متولي من إصابة خطيرة ..موقف الزمالك من عودة محمود علاء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الاخباري العديد من الأخبار الهامة على مستوى الساحة الرياضية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم 7 -5-2023 .

ميدالية تاريخية.. محمد حمزة يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بالمكسيك

حقق البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.


الزمالك يستقر على رحيل عبدالله جمعة

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وجود اتجاه لرحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر بنهاية الموسم الجاري في ظل كثرة إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة وعدم التزامه.


الأهلي يتعاقد مع محترفتين لتدعيم سيدات اليد ببطولة كأس الكؤوس

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن اتمام التعاقد مع الثنائي المونتنيجري ناتشا كوروفيتش وماتيا بليتكوسيتش، للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات على سبيل الإعارة، خلال بطولة كأس الكؤوس.


طبيب الأهلي عن إصابة محمود متولي: الهدف الأول كان منع ابتلاع اللسان
كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها محمود متولي، لاعب الأهلي خلال لقاء بيراميدز، بكأس السوبر المصري.


مارك كلاتنبرج يوضح حقيقة استحقاق محمد شريف الطرد أمام بيراميدز

أوضح الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج وجهة نظره في الحالات المثيرة للجدل خلال مواجهة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز.


كلاتنبرج: حسين الشحات لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في السوبر

كشف الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، عن وجهة نظره في الحالات المثيرة للجدل خلال مواجهة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز.

 

حقيقة إحالة الشناوي ومعلول للجنة الانضباط بالجبلاية


كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة إحالة ثنائي الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول، إلى لجنة الانضباط بعد الأحداث التي شهدها لقاء السوبر المصري الجمعة.


رحيل ديانج يقرب بوبو فيوتشر من الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مخطط النادي الأهلي لتعويض لاعب الوسط المالي أليو ديانج الذي اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري .

أوسوريو يحسم مصير محمود علاء من العودة لـ الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مجلس إدارة نادي الزمالك لايمانع في عودة محمود علاء مدافع الفريق والمعار إلى نادي الاتحاد السكندري إلى صفوف الفارس الأبيض في الموسم المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.


لا عقدة بعد اليوم.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

تُوج ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا للمرة العشرين في تاريخه والأولى منذ 9 أعوام، وذلك بفوزه على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.
الطرد .. تعليق مثير من ميدو على تصرّف الشناوي أمام بيراميدز

أكد أحمد حسام ميدو أن محمد الشناوي حارس الأهلي كان يستحق الطرد في مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز.

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