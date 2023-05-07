رئيس ريال مدريد يحسم الجدل حول مصير أنشيلوتي

حسم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الجدل حول مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب البرازيل عقب نهاية الموسم الحالي .

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للتتويج بكأس ملك إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وقال بيريز عقب التتويج بالكأس:" تدريب أنشيلوتي للبرازيل؟ لا أريد أن أسمع ذلك، لديه سنة في عقده".

وأضاف:"نحن سعداء جدًا بأنشيلوتي".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.