بعد تهميش لمدة تزيد على 28 ساعة.. الأمير هاري يعود إلى كاليفورنيا

عاد الأمير هاري دوق ساسكس، إلى كاليفورنيا بعد أن أمضى 28 ساعة و 42 دقيقة فقط في المملكة المتحدة ليشهد تتويج والده الملك تشارلز يوم السبت.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غادر الأمير هاري وستمنستر أبي بعد الحفل، برفقة حراسة شرطة العاصمة و4 جنود مرافقين، حيث توجه مباشرة إلى مطار هيثرو.

وعليها غادر على متن الطائرة إلى كاليفورنيا قبل أن ينتهي والده الملك تشارلز وزوجة أبيه الملكة القرينة كاميلا، من التقاط صورهما الرسمية.

وقد اتجهت رحلة الخطوط الجوية البريطانية بهاري من مطار هيثرو مباشرة إلى لوس أنجلوس لتصل قبل الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لـ"ديلي ميل"، كانت الفكرة أنه سيعود في الوقت المناسب للمشاركة في حفل عيد ميلاد ابنه آرتشي البالغ من العمر 4 سنوات.

وقال مصدر في وقت سابق إن الأمير هاري يعتزم "بذل كل جهد ممكن للعودة في الوقت المناسب للاحتفال بعيد ميلاد آرتشي".

لكن كان من المشكوك وصوله في الموعد، حيث تقع مونتيسيتو التي تعيش عائلته بها، على بعد 100 ميل تقريبًا من لوس أنجلوس، أي على بعد ساعتين بالسيارة حتى في أفضل الأوقات نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بحركة المرور في لوس أنجلوس.

وقد ظهر الأمير هاري في حفل تتويج والده معزولًا وجالسًا بعد صفين من شقيقه الأمير هاري في كنيسة وستمنستر.

كما وصل بدون زوجته ميجان ماركل، التي مكثت في الولايات المتحدة هي وأطفالهما.

ولم يتم دعوته للظهور على الشرفة مع العائلة المالكة في قصر باكنجهام بعد الحفل، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

لكن كان معروفًا بالفعل قبل حفل التتويج، أن الأمير هاري سيحضر الحفل بمفرده، كما لن يكون له دور رسمي لأنه ليس عضوًا عاملاً في العائلة المالكة.

يأتي ذلك بعد أن توترت العلاقات بين الأمير هاري وأفراد الأسرة الآخرين منذ نشر مذكراته والتي كشف فيها بوضوح عن الخلافات مع عائلته.