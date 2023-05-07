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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذروا.. النيران تشتعِل في 3 أحواش للماشية بسوهاج| إليكم السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب في 3 أحواش للماشية، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، حيث نشب حريق في حوش للماشية مِلك مُزارع أربعيني، وامتدت النيران لحوشين مجاورين له، بنجع الماسخ دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ عبر خط النجدة من الأهالي، مفاده نشوب حريق بحوش بناحية نجع الماسخ دائرة المركز المراغة، وامتداده إلى حوشين مجاورين له.

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وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو “محمد. ع”، 49 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وامتدت النيران لحوشين مجاورين مِلك كل من “عبد الباسط. ب”، 51 عامًا، عامل، و"منى. ا"، 35 عامًا، ربة منزل، مقيمين بذات الناحية، وبسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير الشرر من فرن بلدي، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والعروق الخشبية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء؛ للسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفعل تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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