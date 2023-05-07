ريم مصطفى تتألق بسيلفي جديد عبر إنستجرام| شاهد

تألقت الفنانة ريم مصطفى، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بلوك يبرز جمالها، مع تسريحة شعر مميزة، وميك اب ساحر.

وانطلق العرض الثانى لمسلسل طير بينا يا قلبى للنجمة ريم مصطفى، مساء امس السبت على قناة cbc إذ يعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 4 مساء، وذلك بعد عرضه الأول فى شهر أكتوبر الماضى على قناة ON.



ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلاً من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.