حاكم بيلجورود الروسية يكشف عواقب القصف الأوكراني على المقاطعة

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الأحد، إن القصف الأوكراني في منطقة بيلجورود على الحدود الروسية مع أوكرانيا أضر بخط أنابيب للغاز وخطوط الطاقة بالإضافة إلى منزل في قرية سبوديشينو.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق المراسلة "تليجرام": "الأهم من ذلك، لم تكن هناك خسائر".

وتعد منطقة بلجورود ، واحدة من عدة في جنوب روسيا حيث تم تهديد أهداف مثل متاجر الوقود والذخيرة بالانفجارات منذ بداية حرب موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ولا تدعي أوكرانيا تقريبا أبدا مسؤولية الهجمات داخل روسيا والأراضي التي تسيطر عليها الروسية في أوكرانيا، لكنها قالت مؤخرًا إن تدمير البنية التحتية يستعد للاعتداء البري المخطط له.

وفي سياق أخر، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية خلال الليل.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف رازفوجايف، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية تصدت لهجوم آخر بـ 3 مسيرات على سيفاستوبول.

ولفت إلى أن إحدى المسيرات فقدت السيطرة وسقطت في غابة، بينما أُسقطت الطائرة المسيرة الثانية فوق البحر بالقرب من خيرسونيس، أما الثالثة فسقطت فوق البحر قبالة الرصيف الشمالي.

وأكد أنه تم إرسال 10 طائرات مسيرة لمهاجمة القرم وسيفاستوبول بين عشية وضحاها، لافتًا إلى عدم تضرر أي منشآت في المدينة.

وأشار إلى أن جميع الخدمات تواصل مراقبة الوضع، للتصدي لأي هجوم آخر.