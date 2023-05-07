عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننشر قرار رابطة الأندية برفض تأجيل لقاء بيراميدز والإسماعيلي في الدوري

النادي الاسماعيلي
النادي الاسماعيلي

رفضت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب طلب نادي بيراميدز بتأجيل مباراته أمام نظيره الإسماعيلي المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعود بعثة فريق بيراميدز إلي القاهرة اليوم الأحد قادمة من الإمارات بعد الانتهاء من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره النادي الأهلي بهدف دون رد في مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

وتضمنت أسباب رفض رابطة الأندية المحترفة التأجيل للقاء بيراميدز والاسماعيلي في الدوري الممتاز إلى المادة 109 من لائحة المسابقات والرغبة في عدم إرباك جدول المسابقة المحلية وتفادي تأجيل أي مباريات في قادم الأيام. 

  

المادة 109.. رابطة الأندية تصدم بيراميدز وترفض تأجيل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

غضب في نادي بيراميدز 

وكان قد عبّر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن ضيقه الشديد من قرار رابطة الأندية المحترفة برفض طلب النادي تأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي والمحدد لها مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الدوري الممتاز.
وأضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز طلب حقاً مشروعاً بتأجيل مباراة الإسماعيلي بعد ما أنقذ سُمعة الكرة المصرية وشارك رغم ضيق الوقت في مباراة السوبر بالإمارات أمام الأهلي، وبسبب التأخير في موعد عودته للقاهرة بسبب ظروف الطيران الخارجة عن إرادته والمسئول عنها اتحاد الكرة منظم مباراة السوبر بالإمارات.
وأوضح قائلا:" كيف يحجز لنا اتحاد الكرة طائرة العودة من الإمارات يوم الأحد ويطالبوننا أن نلعب مباراة الإسماعيلي يوم الثلاثاء، والخلط في خطاب الرابطة المرسل إلى نادينا واضح، حيث أرسلوا لنا خطابا يتحدث عن مواجهة السوبر وكأنها مواجهة أفريقية أو عربية، ولم يضع المشرف على لجنة المسابقات عامر حسين في الاعتبار أي مسئولية وطنية تجاه نادي بيراميدز الذي أنقذ سمعة الكرة المصرية ووافق على المشاركة في السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك، وتجاهل معاناة الفريق في السفر من جنوب أفريقيا إلى القاهرة في رحلة تخطت 36 ساعة ثم إلى أبوظبي ولعب مباراة من ٤ أشواط ثم العودة إلى القاهرة الأحد، وكأن لاعبي فريقنا ماكينات لا تستحق الراحة".
أضاف:" بيراميدز غير مسئول تماما عن حجز رحلة العودة من الإمارات إلى القاهرة ولكن اتحاد الكرة والشركة الراعية هما من قررا عودة الفريق الأحد لظروف الطيران المتاحة لديهم وبالتالي ليس لنا دخل في الأمر ومن حق بيراميدز تأجيل المباراة".
شدد المدير الرياضي على أن الموضوع أصبح سخيفا في التعنت ضد بيراميدز وفي رفض جميع طلباته المشروعة، مع العلم أن النادي الأهلي لعب أقل 6 مباريات من باقي الأندية في الدوري حتى آخر جولة، وليس تأجيل مباراة الإسماعيلي لبيراميدز هو الذي سيؤدي لتعطيل الدوري، لأن المسابقة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو فما الداعي لضغط الأندية واللاعبين بهذه الصورة".

بيراميدز رابطة الأندية الدوري الاسماعيلي الأهلى مباراة السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

موضوعات متعلقة

المادة 109.. رابطة الأندية تصدم بيراميدز وترفض تأجيل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

ترشيحاتنا

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

القبض على المتهمين بسرقة أموال من داخل شقة بالخليفة

تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

إنفوجراف|8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار «صنع في مصر»

وزير المالية: 23 مليار دولار تم سحبها في 6 أسابيع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ