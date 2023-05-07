عميد طب أسنان القاهرة: نعالج 1500 مريض يوميا

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، منذ قليل ، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد .

ومن جانبه ، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، إن التوسع في إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد يأتي نتيجة تزايد الإقبال على الدراسة بجامعة القاهرة لتقدمها المتميز داخل التصنيفات الدولية المرموقة، ولكي تتمكن الكلية أيضًا من استقبال عدد أكبر من الطلاب الوافدين، وزيادة نسبة القبول لطلاب الدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق المجتمع المحلي والدولي.

وأضاف الدكتور هشام عبد الحكم ، ان كلية طب الأسنان تعالج من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ مريض يوميا ، فكان لابد من الاهتمام بمستشفى الشيخ زيادة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، ويشمل مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبوالريش المنيرة والياباني، والمجمع الطبي الجديد بالجامعة الدولية، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى ثابت ثابت لعلاج الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام الجديد 500500.

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي

رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي