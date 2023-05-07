تلاعبوا بقوت الشعب.. ضبط نصف طن قمح داخل مخزن لتصنيع الأعلاف بطنطا|صور

شنت لجنة محافظة الغربية والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رقم 183 لسنة 2023 لمتابعة توريد القمح بالمواقع التخزينية بمركز طنطا وخلال المرور ، تم ضبط نصف طن من الأقماح المحلية و 2 طن علف حيوانى مخلوط بالقمح المحلى داخل مصنع لتصنيع الأعلاف بالطريق الدائرى المتجه لقرية برما لاستخدمها فى أغراض غير المخصص لها.

وفى ذات السياق ، تم تواصل اللجنة مع المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والعميد إيهاب عبدالحليم مدير مباحث التموين بالغربية، والمهندسة حنان عامر مدير عام هيئة سلامة الغذاء بالغربية، والدكتوره إيمان الشيخ مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

و تم تحرير محضر جنحه والتحفظ عليها بشونة برما التابعة للبنك الزراعى المصرى.

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