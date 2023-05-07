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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر: توافق بين وزراء الخارجية لعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية

اجتماع مجلس الجامعة
اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

أكدت مصادر بجامعة الدول العربية، عن وجود توافق بين وزراء الخارجية العرب حول عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وأضافت المصادر لـ صدى البلد، أنه تم إعداد  مشروع قرار باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة اعتبارًا من اليوم الموافق 7 مايو.


وكانت قد بدأت صباح اليوم أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري  الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.


ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأحد، دورتين غير عاديتين بمقر الأمانة العامة للجامعة، لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان، ومتابعة الوضع السوري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية للمجلس.

ويعقد بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية سامح شكري.


وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد أمس السبت اجتماعًا طارئًا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم.

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