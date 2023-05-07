لاعبو منتخب مصر لألعاب القوى يكشفون كواليس حصد 20 ميدالية ببطولة أفريقيا للشباب|فيديو

لألعاب القوى

كشف عدد من لاعبي منتخب مصر لألعاب القوى، خلال لقاء لهم لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي إم سي”، عن كواليس حصولهم على 20 ميدالية، ببطولة أفريقيا للشباب.

أكد نور حسام، حاصل على الميدالية الذهبية، أن رياضة "العشاري المركب"، هي عبارة عن 10 ألعاب مجمعة، وهي من أصعب الألعاب، لأنها تضم أغلب ألعاب القوى، ويتم حساب النقاط للاعبين من خلال تلك الألعاب، والأعلى نقاطًا هو من يفوز.

من جانبه قال عمار أشرف حاصل على 2 ميدالية فضية في "رمي الجلة ودفع القرص" إن المشاركة في بطولة أفريقيا صعبة، وتم التجهيز قبل البطولة بعام كامل، وتلك المشاركة هي أول مشاركة دولية لي، وكان لدي مخاوف خاصة أننا نمثل مصر في تلك البطولة.

أما يوسف حسن، الحاصل على الميدالية الفضية، بمسابقة “العشاري المركب”، أكد أنه كان لديه ثقة كبيرة في الحصول على ميداليات في تلك البطولة، خاصة أن مصر مميزة في تلك الألعاب.

تتخطى حاجز الـ 3 أمتارفي الزانة

من جانبها أكدت ريم تامر الحاصلة على الميدالية البرونزية، "القفز بالزانة"، أنها كانت تمارس رياضة الجودو، ولكنها توجهت لرياضة تنظيم الزانة، ونجحت في أن تتخطى حاجز الـ 3 أمتار.

