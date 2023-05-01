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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بنتائج ألعاب القوى بالبطولة الأفريقية في زامبيا

وزير الرياضية يشيد
وزير الرياضية يشيد بنتائج العاب القوى في البطولة الافريقية

أشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستوي الرائع والنتائج المشرفة التي حققها المنتخب المصري لالعاب القوى في البطولة الافريقية تحت ١٨ و ٢٠ سنة للناشئين والناشئات والشباب والشابات والتي تقام خلال الفترة من ٢٩ ابريل وتستمر حتي ٣ مايو الجاري بمدينة بلوساكا في زامبيا، متمنيا لهم التوفيق في باقي منافسات البطولة.

حقق المنتخب المصري حتي الان ١٠ ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وست ميداليات فضية، وميداليتين برونز في منافسات اليوم الأول والثاني من البطولة.

وحققت اللاعبة نور حسام الميدالية الذهبية في مسابقة العشاري تحت 20 سنة، كما حصل اللاعب يوسف حسن على الميدالية الفضية في مسابقة العشاري تحت 20 سنة أيضًا.

وحصد اللاعب زياد عمرو الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي تحت 20 سنة، وتوج اللاعب محمد أسامة بالميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح تحت 18 سنة، وحصلت ملك أيمن على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حواجز تحت 20 سنة.

وحصلت اللاعب ريم تامر رشدي على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة للناشئات تحت 18 سنة، وحصدت شهد محمد فؤاد المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة للشابات تحت 20 سنة.

وحققت اللاعبة هنا هشام رأفت المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي للناشئات تحت 18 سنة.

وحصد اللاعب آدم تامر الجبالي الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة، بينما حصل اللاعب عبد الله محمد حسين على الميدالية الفضية في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 18 سنة.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد فؤاد الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي ألعاب القوى

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