ضبط شخصين لاحتجازهما آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمعصرة

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين لقيامهما بإحتجاز آخر وإكراهه على توقيع إيصلات أمانة بالمعصرة ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المعصرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج قرر بتضرره من شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بإستدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم وإحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع عدد (2) إيصال أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزة أحدهما الإيصالين.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وعللا قيامهما بذلك لقيام المجنى عليه بالنصب على أحدهما والإستيلاء منه على مبلغ مالى ، عقب إيهامه بقدرته على إستخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .