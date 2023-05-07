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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة بروكسي.. لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية مطولة

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بروكسي في كأس مصر .


وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على إجراء  تقسيمة فنية ، استمرت لمدة  ساعة تقريبا لتنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها  قبل التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تألق العديد من اللاعبين في اطار الاستعدادات لمباراة بروكسي المقبلة بكأس مصر.


ويستعد فريق الزمالك  لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك كأس مصر بروكسى نادي الزمالك أوسوريو

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