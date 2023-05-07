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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» بالأقصر

مبادرة مودة
مبادرة مودة

 قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر ببدء تنفيذ فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمدينتي إسنا وأرمنت، لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتنمية معلوماته ومهاراته فى كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، من خلال التوعية والتدريب المباشر.

 

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وأوضح محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أول فعاليات برنامج المشروع داخل المحافظة بدأت اعتبارا من يوم 10 إبريل 2023 بقاعة الوحدة المحلية لقرية الشغب بمدينة إسنا بحضور عدد 107 مستفيد، تلاها قرية الدير بإسنا بقاعة وحدة الشؤون الاجتماعية بحضور عدد 80 مستفيد ، ثم قرية الحلة بإسنا بجمعية رياض الصالحين بحضور عدد 87 مستفيد ، حيث تم تنفيذ ندوات جماهيرية للفئة المستهدفة من الشباب من عمر ١٨-٣٥ عام. 

كما تم تنفيذ دورات تدريبية اعتبارا من 26 أبريل 2023 بقرية الرياينة بأرمنت بجمعية تنمية المجتمع بالرياينة بإجمالي عدد ٤٦ مستفيد منهم ٢٥ إناث و ٢١ ذكور، تلاها دورة تدريبية بقرية الرزيقات بحري بأرمنت بإجمالي عدد ٤١ منهم ١٣ ذكور و٢٨ إناث بجمعية تنمية المجتمع بالرزيقات بحري، كما تم تنفيذ دورة تدريبية بالرزيقات قبلي بأرمنت بمقر جمعية البناء للتنمية بإجمالي عدد ٤٥ مشارك ١٣ ذكور و ٣٢ إناث، كما تم تنفيذ حملات ميدانية لقرية الشغب بإسنا وبلغ إجمالي عدد الشباب المستفيدين من النشاط ١٩٢ مستفيد بإجمالي عدد ذكور ٣١ والاناث ١٦١، كما تم تنفيذ حملة ميدانية بأرمنت الوابورات بإجمالي عدد مستفيدين ٢٠٣ منهم ٢٥ ذكور، و ١٧٨ إناث، وجاري تنفيذ فعاليات شهر مايو ٢٠٢٣، بتوجيهات من الدكتورة رنده فارس مدير مشروع مودة، ومتابعة ممدوح المصري المنسق العام لبرنامج مودة بقري حياة كريمة بالاقصر وأسوان، وأشرف فرويز متياس منسق مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر بقري حياة كريمة.

وتتنوع فعاليات المبادرة بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة، إذ تقوم تدريبات "مودة" بإكساب المتدربين مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال فى الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة، والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التى تواجه الأسرة فى مختلف الجوانب.

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