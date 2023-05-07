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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير تقدم نادي إنبي بشكوى ضد إريك تراوري، نجم الفريق، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب انقطاعه عن التدريبات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" نادي إنبي تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد لاعبه إريك تراوري، بسبب انقطاعه عن التدريبات".

وأضاف شوبير:" إريك تراوري قفل تليفونه ومحدش عارف هو فين".

وتابع": في وقت سابق ناقش نادي فيوتشر احتياجاته لتدعيم الفريق، فاقترحت اسم إريك تراوري، قالوا لا، ليه؟ عشان فيه كذا كذا كذا، وأنا مش حابب أقول الكلام ده".

واصل:" أبلغوني إن إريك تراوري لاعب كويس، لكن فيه حاجة مش مظبوطة، الكلام ده من شهر سبتمبر الماضي".

وأضاف:" كان نفسي إنبي يسأل عن اللاعب مثلما فعل فيوتشر، والمصيبة إن إريك تراوري هو اللي ممكن يشتكي إنبي ويفُرض غرامة على النادي كمان".

انبي شوبير الإعلامي أحمد شوبير إريك تراوري فيوتشر

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