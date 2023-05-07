صعبان عليا نفسي.. كهربا يطلق 3 تصريحات نارية بعد التتويج بالسوبر

بمشاعر متقلبة (فرح - حزن - سخرية)، تصدر اسم محمود “كهربا”، لاعب النادي الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاته عبر برنامج “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ولعب محمود عبد المنعم كهربا دورا كبيرا في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، أول أمس الجمعة، حيث شارك بديلا، وتسبب في ركلة جزاء في الوقت الإضافي، أحرزها التونسي علي معلول.

صعبان عليا نفسي.. وماليش ذنب في اللي بيحصل

وقال كهربا خلال مدخلة هاتفية" البطولات بتعوض التعب والحمد لله ربنا حقق أمنيتي، لكن أنا زعلان من اللي بيحصل في الأجواء المصرية، مليش ذنب في أي حاجة واسمي يتم وضعه في كل حاجة، وبيصعب عليا نفسي".

سر التغلب على الضغوط

وعن تعامله مع الضغوط في الفترة الماضية بعد توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه لصالح نادي الزمالك، أجاب:" اللي معاه ربنا يمشي على الماية، وأيضا وجود العائلة، دي الأسباب".

سخرية من دفع الغرامة لنادي الزمالك

وبسؤاله حول موقفه من دفع الغرامة لنادي الزمالك، أجاب “ساخرا”:" استنى أشوف في جيبه فلوس كده ولا لا! معايا 2 جنيه بس و 5 جنيه تاني هفطر بيها فول وطعمية".