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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

كولر - موسيماني
كولر - موسيماني

أكد تقرير صحفي، أن جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع مواطنه بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي المصري.
وبحسب موقع "سعودي سبورت"، فإن موسيماني طلب من إدارة أهلي جدة التعاقد مع بيرسي تاو لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.
وأضاف أن بيتسو موسيماني استقر على بعض الصفقات التي يراها مناسبة للفريق في الموسم الجديد، بعد التأهل إلى دوري المحترفين.

وأوضح الموقع، أن موسيماني طلب في وقت سابق، ضم محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ولفت الموقع أن إدارة أهلي جدة تؤجل ملف التفاوض لضم بيرسي تاو، لحين حسم مصير بيتسو موسيماني بشكل نهائي مع الفريق.
وكان بيتسو موسيماني قاد أهلي جدة مؤخرًا للتأهل إلى دوري المحترفين السعودي، بعد موسم واحد من هبوطه.

موسيمانى الأهلى جدة بيرسي تاو النادي الأهلي

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