أبرزها الغيرة.. تعرف على سبب أزمات حسين فهمي مع عبد الحليم حافظ

أزمات وخلافات نشبت بين الفنان حسين فهمي، في بدايته والعندليب عبد الحليم حافظ، وهو ما كشفه من قبل حسين فهمي في العديد من اللقاءات، مفصحًا عن أسباب ذلك، والتي كان من بينها على حد قوله الغيرة.

حسين فهمي: عبد الحليم حافظ حربني في بداياتي

وقال حسين فهمي، في العديد من اللقاءات التلفزيون، إنه تعرض لهجوم منظم، خلال عرض فليم "نار الشوق"، وفيلم "دلال مصرية"، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان يذهب إلى السينما يجدها مليئة بالجمهور السعيد بالأفلام، وفي ذات الوقت عندما يقرأ الجرائد يجد نفسه يسب ويقذف في العديد من المقالات دون معرفة السبب.

وأضاف: "دخلت فيديو النحاس ذات مرة، ووجدت وحيد فريد مدير التصوير، وشريك عبد الحليم حافظ، وقال لي: مبروك يا واد يا حسين الأفلام مكسرة الدنيا، ونجاحه بشكل كبير، فقولت له مبروك مين بس، أنا بتشتم كل يوم في الجرايد، قال لي: أنت فاهم إن عبد الحليم حافظ هيسيبك في حالك".

حسين فهمي: صوري مع البنات سبب حرب العندليب لي

وتابع: "قلت له ايه علاقة عبد الحليم حافظ بما يحدث، قال: أنت فاهم لما البنات تشيل صورتك، وتترك صورة عبد الحليم حافظ لازم هو يقلق"، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت لم يكن يعلم شيئًا عن الحروب الخفية، والضرب من أسفل الحزام.

وأوضح حسين فهمي: لم اعرف شيئًا عن الغيرة، ولم يهتم بمن يغير منه، ولم يعرف من كان يغير منه، مطالبًا الفنانين بعدم النظر إلى أحد، وعدم الحقد على أحد، وأن يصنع لنفسه طريقا خالصا يسير فيه، ويصنع نجاحه.

حسين فهمي ومهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي شارك مؤخرًا في انطلاق مهرجان جمعية الفيلم كضيف شرف، وأعلن خلاله عن مفاجأة بخصوص الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الذي يتولى رئاسته، قائلا: "هنعمل معرض للصور لحسين بكر ومحمد بكرٍ رواد تصوير الفوتوغرافيا في الأفلام بالدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائية".

وتابع حسين فهمي: "استمرار هذه الجمعية هو شرف كبيرا لينا كلنا كسينمائيين.. لأنها تستمر طوال هذه السنوات، ويستمر هذا النشاط برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان شيء نفتخر بيه جدا، وأنا بشكرك على تكريمك ليا واهتمامك إني أكون موجود وعلشان كده أنا سعيد بوجودي بين حضرتكم ووجود حضرتكم معايا".