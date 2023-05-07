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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: التجاريين.. من أكبر النقابات في مصر ولها دور فعال منذ نشأتها

النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن نقابة التجاريين من أكبر النقابات في مصر، ولها دور فعال منذ عام 1972.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية عن دراسة الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين.

وأشار توفيق، إلى أن نقابة التجاريين ترعى مليون و800 ألف عضو، قائلا: وهو رقم كبير، لأنها بذلك ترعى مليون و800 ألف أسرة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قياس الأثر التشريعي للقانون أمر في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن قانون نقابة التجاريين في حاجة كبيرة للعديد من التعديلات، وقياس الأثر التشريعي له يكشف العديد من الأمور التي تحتاج لإعادة النظر.

وقال حسانين توفيق: نقابة التجاريين في حاجة للموارد المالية، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها من خدمات صحية وغيرها، مشيرا إلى أن اشتراكات النقابة في حاجة إلى إعادة النظر، لدعم دور النقابة في خدمة أعضائها.

النائب حسانين توفيق نقابة التجاريين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأثر التشريعي

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