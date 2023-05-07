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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين: امنعوا التوك توك من فيصل علشان نعرف نعيش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ إسلام عبد الفتاح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من انتشار التوك توك بمنطقة سكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع  كعبيش فيصل بالطوابق والمريوطية من انتشار التكاتك التي  أصبحت تهدد المارة في الشوارع والتعدى على الطريق العام وتسير بعشوائية وهمجية، بالإضافة إلى المعاكسات والمضايقات للسيدات.

وأضاف الشاكي: برجاء التدخل السريع قبل حدوث كوارث حقيقية ومنع سيرها نهائيًَا مثل حدائق الأهرام وأكتوبر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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