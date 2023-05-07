قارئ يستغيث بالمسئولين: امنعوا التوك توك من فيصل علشان نعرف نعيش

أرسل القارئ إسلام عبد الفتاح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من انتشار التوك توك بمنطقة سكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع كعبيش فيصل بالطوابق والمريوطية من انتشار التكاتك التي أصبحت تهدد المارة في الشوارع والتعدى على الطريق العام وتسير بعشوائية وهمجية، بالإضافة إلى المعاكسات والمضايقات للسيدات.

وأضاف الشاكي: برجاء التدخل السريع قبل حدوث كوارث حقيقية ومنع سيرها نهائيًَا مثل حدائق الأهرام وأكتوبر.

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