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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7.5 طن قمح محلي قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابة علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة إدارة تموين الحسينيه بتنظيم حملة تموينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وأثناء مرور الحملة على طريق الصالحية تلاحظ وجود سيارة جامبو بيضاء اللون رقم ٦٦٥١ط.ص.ع على متنها ١٠٠ شيكارة قمح محلي زنة الشيكارة ٧٥ كجم تقريباً اي حوالي 7 طن ونصف الطن من القمح المحلي حصاد موسم ٢٠٢٣م، متجهة إلى خارج المحافظة على طريق الاسماعيلية.

وتم تحرير محضر رقم ١٣٤٣ جنح الصالحية ضد ع.م.ا المقيم بشارع طنطا بالإسماعيلية وذلك لحيازته ونقله اقماح محلية إلى خارج المحافظة بدون تصريح رسمي من مديرية تموين الشرقية.

الأمن الغذائي للمواطنين استلام القمح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السوق السوداء بالشرقية تموين الشرقية حملة تموينية حصاد القمح

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