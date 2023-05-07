إحباط هجوم بمسيرات على مطار عسكري روسي

أحبط الأمن الروسي، اليوم الأحد، هجومًا بمسيرات على مطار “سيفيرني” العسكري في مقاطعة إيفانوفو بوسط روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في بيان إنها أحبطت بالتعاون مع وزارة الداخلية محاولة تنفيذ "عمل إرهابي"، خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في مطار "سيفيرني" العسكري في إيفانوفو باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

وأضاف البيان أن الهجوم كان سيستهدف طائرات من طراز A-50 للإنذار المبكر.

وأوضح أنه من خلال إجراءات البحث في أراضي روسيا، تم اكتشاف مجموعة تخريبية، نسق عملها وأشرف عليه موظفو الأجهزة المختصة الأوكرانية.

كان حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية خلال الليل.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف رازفوجايف، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية تصدت لهجوم آخر بـ 3 مسيرات على سيفاستوبول.

ولفت إلى أن إحدى المسيرات فقدت السيطرة وسقطت في غابة، بينما أُسقطت الطائرة المسيرة الثانية فوق البحر بالقرب من خيرسونيس، أما الثالثة فسقطت فوق البحر قبالة الرصيف الشمالي.

وأكد أنه تم إرسال 10 طائرات مسيرة لمهاجمة القرم وسيفاستوبول بين عشية وضحاها، لافتًا إلى عدم تضرر أي منشآت في المدينة.