فن وثقافة

رمضان 2026.. انطلاق تصوير مسلسل «توابع» بطولة ريهام حجاج

ريهام حجاج فى مسلسل توابع
ريهام حجاج فى مسلسل توابع
أحمد إبراهيم

انطلقت أمس أعمال تصوير مسلسل «توابع»، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2026، من بطولة النجمة ريهام حجاج، في عمل درامي جديد يُراهن على التشويق والطرح النفسي المعاصر.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتجسّد ريهام حجاج ، خلال أحداث المسلسل شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

ويعد مسلسل «توابع» التعاون الثاني على التوالي الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد نجاحهم معًا في مسلسل «أثينا» الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وحقق تفاعلًا جماهيريًا لافتًا.

مسلسل أثينا هو التجربة الرمضانية الأولى لبطلته الفنانة ريهام حجاج فى دراما الـ 15 حلقة، بعدما اعتادت تقديم أعمال خلال شهر رمضان مكونة من 30 حلقة مثل جميلة ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

قصة مسلسل أثينا 

تقوم  الفنانة ريهام حجاج  في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.

فريق عمل مسلسل أثينا

يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.

ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج مسلسل توابع أعمال ريهام حجاج أفلام ريهام حجاج

